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  1. В Украине

В Украине запустят систему донорства крови «єКров» – в Минздраве объяснили, что это такое

14:19, 13 декабря 2023
Благодаря системе административные процедуры и производственные процессы в сфере донорства крови и ее компонентов будут функционально автоматизированы.
В Украине запустят систему донорства крови «єКров» – в Минздраве объяснили, что это такое
Изображение: freepik.com
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Процедура сдачи крови будет упрощена и упорядочена благодаря возможностям информационно-коммуникационной системы донорства крови «єКров».

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Как отмечают в Минздраве, благодаря системе «єКров» административные процедуры и производственные процессы в сфере донорства крови и ее компонентов будут функционально автоматизированы.

В состав системы «єКров» будут входить функциональные модули и реестры, которые позволят обобщить полную информацию относительно осуществления донаций, проведения отдельных видов обследования, планирования и мониторинга.

«Гарантирование безопасности и качества донорской крови и компонентов крови – евроинтеграционные обязательства Украины. Возможности системы позволят иметь своевременную и достоверную информацию о потребностях крови, а также мониторить запасы крови на национальном и региональном уровнях», – отметила заместительница министра здравоохранения Украины по цифровизации Мария Карчевич.

В том числе, в составе системы «єКров» будет функционировать несколько публичных реестров, которые, в частности, разрабатываются на платформе «Дія.Engine».

Кроме этого, постановлением предусмотрено создание реестра лицензий, который будет передан для ведения и выполнения функций, связанных с лицензированием и осуществлением государственного надзора (контроля) в сфере донорства крови и компонентов крови Государственной службе по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

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