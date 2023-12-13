Российские хакеры из группы «Солнцепек» признали, что атаковали «Киевстар» и получили данные о гражданских и военных

Российские хакеры заявили, что выбрали для атаки «Киевстар» из-за его стратегического значения.

Источник фото: biz.nv.ua

Группа российских хакеров "Солнцепек", заявила о своей причастности к кибератаке, повлекшей разрушение сетевой инфраструктуры провайдера связи "Киевстар", - сообщают росСМИ.

По словам хакеров, атака произошла еще в ноябре текущего года, когда они проникли в украинскую сеть и получили доступ к важным системам "Киевстар". Они заявили, что выбрали этот провайдер связи как объект атаки из-за его стратегического значения: "Киевстар" обеспечивает связь не только для мирного населения, но и для Вооруженных Сил Украины.

В результате этой кибератаки хакеры уничтожили десятки тысяч компьютеров и более четырех тысяч серверов, включая все системы облачного хранения данных и системы резервного копирования. Кроме того, они получили доступ к значительному количеству личных данных клиентов компании.

Представители группы "Солнцепек" сообщили, что во время атаки они изучили сеть оператора и искусно проникли в нее. По их словам, это стало возможным благодаря сдвигу системы безопасности компании. Хакеры также утверждают, что в результате атаки они получили личные данные клиентов "Киевстар": имена, паспортные данные и адреса. Это количество данных насчитывает миллионы записей.

Ранее мы писали, что гендиректор "Киевстар" рассказал, когда может появиться связь, есть несколько сценариев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.