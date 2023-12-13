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  1. В мире

Албания ускорит вступление в Евросоюз с помощью ChatGPT: искусственный интеллект займется переводом

21:46, 13 декабря 2023
Албания использует ChatGP для перевода тысяч страниц законодательных актов и положений ЕС на албанский язык, чтобы интегрировать их в свои законы.
Албания ускорит вступление в Евросоюз с помощью ChatGPT: искусственный интеллект займется переводом
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Албания намерена использовать ChatGPT для ускорения евроинтеграционных изменений законодательства. Об этом сообщает Euractiv.

Отмечается, что правительство уже подписало соответствующее соглашение о сотрудничестве с исполнительным директором родительской компании OpenAI Мирой Мурати, которая родом из Албании.

Инструмент планируют использовать для того, чтобы и переводить необходимые документы на албанский, и делать подробный обзор, где именно и как нужно изменить албанское законодательство. Также с помощью ChatGPT хотят производить анализ влияния этих изменений в пределах страны, что обычно требует длительной работы многих экспертов.

Премьер Албании Эди Рама заявил, что это позволит отказаться от «армии переводчиков и батальона юристов, которые стоят миллионы евро» и ускорить процесс.

Премьер также рассказал, что Мурати сначала восприняла его предложение о сотрудничестве как шутку, но далее согласилась и между компанией и Нацагентством по вопросам информационного общества AKSHI создали совместную рабочую группу.

Рама заявил, что представит этот проект на полях саммита ЕС в Брюсселе.

Албания имеет статус страны-кандидата по вступлению в ЕС с 2014 года, но на многие годы застряла в переговорном процессе. Несмотря на затянутые переговоры, членство Албании в ЕС поддерживает 97% населения.

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