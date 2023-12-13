Во Львовском областном ТЦК и СП провели служебную проверку из-за инцидента со священником: что известно

Областной ТЦК и СП провел проверку из-за инцидента со священником и мужчиной в форме.

Львовский областной ТЦК и СП сообщил, что провел служебную проверку. Причиной стало видео, распространенное в социальных сетях – на нем мужчина в военной форме пренебрежительно общается со священником и обвиняет его в неявке в ТЦК и СП.

Областной ТЦК отметил, что с целью выяснения обстоятельств инцидента и причастности военнослужащих, была проведена проверка и выяснилось, что мужчина в форме – гражданский.

«Во время осуществления планового оповещения для уточнения военно-учетных данных военнообязанных в процесс работы военнослужащих ТЦК и СП вмешалось гражданское лицо в военной форме, которое имеет личную неприязнь к священнослужителю», - говорится в сообщении.

В ТЦК уверяют, что действия военнослужащих были правомерными.

«Действия военнослужащих ТЦК и СП были правомерными, повестка была выписана заранее. Гражданин (священник), который является военнообязанным, вызывался в ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных», - отметили там.

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