У Львівському обласному ТЦК та СП провели службову перевірку через інцидент зі священником: що відомо

Обласний ТЦК та СП провів перевірку через інцидент зі священником та чоловіком у формі.

Львівський обласний ТЦК та СП повідомив, що провів службову перевірку. Причиною стало відео, яке поширили у соціальних мережах – на ньому чоловік у військовій формі зневажливо спілкується з священником та звинувачує його у неявці до ТЦК та СП.

Обласний ТЦК зазначив, що з метою зʼясування обставин інциденту та причетності військовослужбовців, була проведена перевірка та зʼясувалося, що чоловік у формі – цивільний.

«Під час здійснення планового оповіщення для уточнення військо-облікових даних військовозобовʼязаних в процес роботи військослужбовців ТЦК та СП втрутилась цивільна особа у військовій формі, що має особисту неприязнь до священнослужителя», - сказано у повідомленні.

У ТЦК запевняють, що дії військослужбовців були правомірними.

«Дії військослужбовців ТЦК та СП були правомірними, повістка була виписана заздалегідь. Громадянин (священник), який являється військовозобовʼязаним викликався у ТЦК та СП для уточнення військооблікових даних», - зазначили там.

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