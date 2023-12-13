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Албанія пришвидшить вступ до Євросоюзу за допомогою ChatGPT: штучний інтелект займеться перекладом

21:46, 13 грудня 2023
Албанія використає ChatGP для перекладу тисяч сторінок законодавчих актів і положень ЄС на албанську мову, щоб інтегрувати їх у свої закони.
Албанія пришвидшить вступ до Євросоюзу за допомогою ChatGPT: штучний інтелект займеться перекладом
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Албанія планує використати ChatGPT для прискорення євроінтеграційних змін законодавства. Про це повідомляє Euractiv.

Зазначається, що уряд вже підписав відповідну угоду про співпрацю з виконавчою директоркою батьківської компанії OpenAI Мірою Мураті, яка родом з Албанії.

Інструмент планують використати для того, щоб і перекладати необхідні документи албанською, і робити детальний огляд, де саме і як потрібно змінити албанське законодавству. Також за допомогою ChatGPT хочуть робити аналіз впливу цих змін в межах країни, що зазвичай потребує тривалої роботи багатьох експертів. 

Прем’єр Албанії Еді Рама заявив, що це дозволить відмовитись від «армії перекладачів та батальйона юристів, що коштує мільйони євро» і прискорити процес. 

Прем’єр також розповів, що Мураті спершу сприйняла його пропозицію співпраці як жарт, але далі погодилася і між компанією та Нацагентством з питань інформаційного суспільства AKSHI створили спільну робочу групу. 

Рама заявив, що презентує цей проєкт на полях саміту ЄС у Брюсселі.

Албанія має статус країни-кандидата на вступ у ЄС з 2014 року, але на багато років застрягла у переговорному процесі. Попри затягнуті переговори, членство Албанії у ЄС підтримують 97% населення. 

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