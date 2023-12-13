Російські хакери із групи «Сонцепек» визнали, що атакували «Київстар» та отримали дані про цивільних та військових

Російські хакери заявили, що обрали для атаки «Київстар» через його стратегічне значення.

Джерело фото: biz.nv.ua

Група російських хакерів «Солнцепек», заявила про свою причетність до кібератаки, що спричинила руйнування мережевої інфраструктури провайдера зв'язку «Київстар», – повідомляють росЗМІ.

За словами хакерів, атака відбулася ще в листопаді поточного року, коли вони проникли в українську мережу та отримали доступ до важливих систем «Київстар». Вони заявили, що обрали цей провайдер зв'язку як об'єкт атаки через його стратегічне значення: «Київстар» забезпечує зв'язок не лише для мирного населення, а й для Збройних Сил України.

Внаслідок цієї кібератаки хакери знищили десятки тисяч комп'ютерів та понад чотири тисячі серверів, враховуючи всі системи хмарного зберігання даних і системи резервного копіювання. Крім того, вони отримали доступ до значної кількості особистих даних клієнтів компанії.

Представники групи «Солнцепек» повідомили, що під час атаки вони вивчили мережу оператора та майстерно проникли в неї. За їхніми словами, це стало можливим завдяки зрушенню системи безпеки компанії. Хакери також стверджують, що в результаті атаки вони отримали особисті дані клієнтів "Київстар": імена, паспортні дані та адреси. Ця кількість даних налічує мільйони записів.

Раніше ми писали, що гендиректор «Київстар» розповів, коли може з’явитися зв’язок, є декілька сценаріїв.

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