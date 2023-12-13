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Опубліковано зміни до Порядку внесення коштів на спецрахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу

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  1. У світі

Російські хакери із групи «Сонцепек» визнали, що атакували «Київстар» та отримали дані про цивільних та військових

11:21, 13 грудня 2023
Російські хакери заявили, що обрали для атаки «Київстар» через його стратегічне значення.
Російські хакери із групи «Сонцепек» визнали, що атакували «Київстар» та отримали дані про цивільних та військових
Джерело фото: biz.nv.ua
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Група російських хакерів «Солнцепек», заявила про свою причетність до кібератаки, що спричинила руйнування мережевої інфраструктури провайдера зв'язку «Київстар», – повідомляють росЗМІ.

За словами хакерів, атака відбулася ще в листопаді поточного року, коли вони проникли в українську мережу та отримали доступ до важливих систем «Київстар». Вони заявили, що обрали цей провайдер зв'язку як об'єкт атаки через його стратегічне значення: «Київстар» забезпечує зв'язок не лише для мирного населення, а й для Збройних Сил України.

Внаслідок цієї кібератаки хакери знищили десятки тисяч комп'ютерів та понад чотири тисячі серверів, враховуючи всі системи хмарного зберігання даних і системи резервного копіювання. Крім того, вони отримали доступ до значної кількості особистих даних клієнтів компанії.

Представники групи «Солнцепек» повідомили, що під час атаки вони вивчили мережу оператора та майстерно проникли в неї. За їхніми словами, це стало можливим завдяки зрушенню системи безпеки компанії. Хакери також стверджують, що в результаті атаки вони отримали особисті дані клієнтів "Київстар": імена, паспортні дані та адреси. Ця кількість даних налічує мільйони записів.

Раніше ми писали, що гендиректор «Київстар» розповів, коли може з’явитися зв’язок, є декілька сценаріїв.

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