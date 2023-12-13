У Messenger відтепер можна редагувати повідомлення, але є нюанс

Користувачі Facebook Messenger зможуть редагувати повідомлення протягом 15 хвилин з моменту відправлення.

Джерело фото: MediaSapiens

Користувачі Facebook Messenger тепер мають можливість редагувати відправлені повідомлення. Це нова функція, яка дозволяє вносити зміни до тексту, проте тільки протягом 15 хвилин після відправлення, – повідомляє The Verge.

Для того щоб внести правки, користувачеві потрібно натиснути на відправлене повідомлення та обрати відповідну опцію. Ця нова можливість стала результатом довгого процесу розробки та вдосконалення, над якою працювали інженери, криптографи, дизайнери, експерти з питань політики та менеджери з продуктів.

«На це знадобилися роки, тому що ми згаяли час на те, щоб зробити це правильно. Наші інженери, криптографи, дизайнери, експерти з питань політики та менеджери з продуктів невпинно працювали, щоб відновити функції Messenger з нуля», - зазначила голова Messenger Лоредана Крісан.

Мета (колишня Facebook) анонсувала цю функцію на минулому тижні, разом з розкриттям деталей щодо зашифрованих чатів в Messenger за замовчуванням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.