В Messenger отныне можно редактировать сообщения, но есть нюанс

Пользователи Facebook Messenger смогут редактировать сообщения в течение 15 минут с момента отправки.

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Пользователи Facebook Messenger теперь имеют возможность редактировать отправленные сообщения. Это новая функция, которая позволяет вносить изменения в текст, однако только в течение 15 минут после отправки, - сообщает The Verge.

Для того чтобы внести правки, пользователю нужно нажать на отправленное сообщение и выбрать соответствующую опцию. Эта новая возможность стала результатом долгого процесса разработки и совершенствования, над которой работали инженеры, криптографы, дизайнеры, эксперты по вопросам политики и менеджеры по продуктам.

"На это понадобились годы, потому что мы потратили время на то, чтобы сделать это правильно. Наши инженеры, криптографы, дизайнеры, эксперты по вопросам политики и менеджеры по продуктам неустанно работали, чтобы восстановить функции Messenger с нуля", - отметила глава Messenger Лоредана Крисан.

Мета (бывшая Facebook) анонсировала эту функцию на прошлой неделе, вместе с раскрытием деталей относительно зашифрованных чатов в Messenger по умолчанию.

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