Підірвали авто як попередження за відмову виплатити $85 тисяч: на Тернопільщині затримали вимагачів

На Тернопільщині поліцейські знешкодили групу вимагачів, які підірвали вибуховий пристрій на авто та гранату.

Джерело фото: Національна поліція України

На Тернопільщині поліцейські затримали групу вимагачів, які спланували вибух автомобілі та підірвали гранату в ніч з 8 на 9 листопада. Раніше двоє зловмисників вимагали 85 тисяч доларів у місцевого підприємця. Про це повідомляє Національна поліція України.

Поліція встановила, що один з організаторів злочину, що є співзасновником громадської організації, яка займається підтримкою військових, спільно з іншим зловмисником стояв за вибухами. Вони розмістили саморобний вибуховий пристрій на автомобілі Porsche Cayenne, яке було припарковане в дворі багатоповерхівки на вулиці Руська. Крім того, поруч з ворітьми господарського приміщення на вулиці Чумацька, вони встановили підривну "розтяжку" й активували гранату.

Поліція оголосила підозру обом чоловікам. Організатору злочину інкримінують незаконне поводження з бойовими припасами та вибуховими речовинами, вимагання коштів та умисне пошкодження майна. Він був взятий під варту без можливості внесення застави.

Тепер фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення.

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