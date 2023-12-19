Взорвали авто как предупреждение за отказ выплатить $85 тысяч: на Тернопольщине задержали вымогателей

На Тернопольщине полицейские обезвредили группу вымогателей, которые взорвали взрывное устройство на авто и гранату.

Источник фото: Национальная полиция Украины

На Тернопольщине полицейские задержали группу вымогателей, которые спланировали взрыв автомобиля и взорвали гранату в ночь с 8 на 9 ноября. Ранее двое злоумышленников требовали 85 тысяч долларов у местного предпринимателя. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Полиция установила, что один из организаторов преступления, являющийся соучредителем общественной организации, которая занимается поддержкой военных, совместно с другим злоумышленником стоял за взрывами. Они разместили самодельное взрывное устройство на автомобиле Porsche Cayenne, которое было припарковано во дворе многоэтажки на улице Русская. Кроме того, рядом с воротами хозяйственного помещения на улице Чумацкая, они установили подрывную "растяжку" и активировали гранату.

Полиция объявила подозрение обоим мужчинам. Организатору преступления инкриминируют незаконное обращение с боевыми припасами и взрывчатыми веществами, вымогательство средств и умышленное повреждение имущества. Он был взят под стражу без возможности внесения залога.

Теперь фигурантам грозит до 12 лет заключения.

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