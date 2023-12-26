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  1. В Україні

У Харкові чоловік намагався продати унікальні вироби Скіфської доби, фото

11:04, 26 грудня 2023
Чоловік оцінив унікальні вироби у за 350 000 гривень.
У Харкові чоловік намагався продати унікальні вироби Скіфської доби, фото
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У Харкові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного привласнення особою майна, що має особливу історичну, наукову та культурну цінність.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, 48-річний харківʼянин виставив на інтернет-аукціоні оголошення про продаж металевих виробів скіфського походження: «Набор бронзолитейщика (2 тыс. до н.э.) и котел (скифы). Общий вес больше 21 кг».

Ціна, оголошена ділком, склала 350 тисяч гривень.

«Відповідно до заяви генерального директора Національного музею історії України, вказані металеві вироби мають історичну і культурну цінність, та їх привласнено незаконно.

Судячи з розміщених фотозображень, йдеться  про надзвичайно рідкісну археологічну знахідку, що належала стародавньому майстру-ливару. На фотографіях видно понад 60 уламків бронзових знарядь та казанок. Серед них є предмети, дещо схожі на серпи культури Ґава-Голігради», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додають, що знахідки подібних комплексів до сьогодні взагалі невідомі, особливо якщо йдеться про Харківську область. Уламки бронзових серпів належать до більш раннього періоду, а їх аналоги відомі тільки на заході України.

«Унікальність цього скарбу полягає в тому, що він одночасно дає нову інформацію про стародавні технологічні прийоми, торгівельні зв’язки та економічний рівень суспільства», - йдеться  у заяві.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями проживань харківʼянина. Наразі історична знахідка вилучена, у подальшому на неї буде накладено арешт.

Вирішується питання щодо повідомлення харківʼянину про підозру.

Раніше ми писали, що «Скіфське золото» повернулося до України з Нідерландів.

Також повідомлялося, що музей Алларда Пірсона у Нідерландах скасував борги за зберігання «Скіфського золота». 

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