АРМА виявило активи агробізнесмена, який допомагав державі-агресору

Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що виявило та розшукало активи українського бізнесмена, який за попередньою змовою з іншими особами допомагав росії. Його дії кваліфікуються як пособництво державі-агресору. Про це йдеться у пресслужбі АРМА.
Досудовим слідством встановлено, що фігурант, будучи засновником та власником 18 агропідприємств, порушив вимоги земельного законодавства та організував незаконну схему оренди значних площ земельних ділянок у громадян рф. Крім того, підприємець сплачував орендну плату за використання активів (перераховував кошти на банківські рахунки громадян рф або передавав готівку).
Співробітники Агентства виявили наступні активи, що належать підозрюваному:
автомобільний транспорт (шт.) - 239
нежитлова нерухомість (од.) - 13
земельні ділянки (шт.) – 4 531
с/г продукція (од.) – 43 386 406
сільськогосподарська техніка з комплектуючими (од.) - 415
частки у статутних капіталах (грн) -567 583 542
Отримані дані АРМА спрямувало до СБУ для вжиття відповідних заходів - зокрема, накладення арешту на активи та їх подальшої конфіскації.
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