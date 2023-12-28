АРМА виявило активи агробізнесмена, який допомагав державі-агресору

Фігурант організував незаконну схему оренди значних площ земельних ділянок у громадян рф.

Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що виявило та розшукало активи українського бізнесмена, який за попередньою змовою з іншими особами допомагав росії. Його дії кваліфікуються як пособництво державі-агресору. Про це йдеться у пресслужбі АРМА.

Досудовим слідством встановлено, що фігурант, будучи засновником та власником 18 агропідприємств, порушив вимоги земельного законодавства та організував незаконну схему оренди значних площ земельних ділянок у громадян рф. Крім того, підприємець сплачував орендну плату за використання активів (перераховував кошти на банківські рахунки громадян рф або передавав готівку).

Співробітники Агентства виявили наступні активи, що належать підозрюваному:

автомобільний транспорт (шт.) - 239

нежитлова нерухомість (од.) - 13

земельні ділянки (шт.) – 4 531

с/г продукція (од.) – 43 386 406

сільськогосподарська техніка з комплектуючими (од.) - 415

частки у статутних капіталах (грн) -567 583 542

Отримані дані АРМА спрямувало до СБУ для вжиття відповідних заходів - зокрема, накладення арешту на активи та їх подальшої конфіскації.

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