АРМА обнаружила активы агробизнесмена, помогавшего государству-агрессору

Фигурант организовал незаконную схему аренды крупных площадей земельных участков у граждан рф.

Агентство по розыску и менеджменту активов сообщило, что выявило и разыскало активы украинского бизнесмена, который по предварительному сговору с другими лицами помогал рф. Его действия квалифицируются как пособничество государству-агрессору. Об этом говорится в пресс-службе АРМА.

Досудебным следствием установлено, что фигурант, являясь учредителем и собственником 18 агропредприятий, нарушил требования земельного законодательства и организовал незаконную схему аренды значительных площадей земельных участков у граждан россии. Кроме того, предприниматель платил арендную плату за использование активов (перечислял средства на банковские счета граждан россии или передавал наличные).

Сотрудники Агентства обнаружили следующие активы, принадлежащие подозреваемому:

автомобильный транспорт (шт.) - 239

нежилая недвижимость (ед.) - 13

земельные участки (шт.) – 4 531

с/х продукция (ед.) – 43 386 406

сельскохозяйственная техника с комплектующими (ед.) - 415

доли в уставных капиталах (грн) - 567 583 542

Полученные данные АРМА направило в СБУ для принятия соответствующих мер - в частности, наложение ареста на активы и их последующую конфискацию.

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