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В Хмельницкой области подвыпившая женщина училась управлять авто: суд лишил прав владельца машины, который передал ей руль

20:48, 28 декабря 2023
Суд оштрафовал мужчину на 17000 грн и лишил права управления транспортными средствами на 1 год.
В Хмельницкой области подвыпившая женщина училась управлять авто: суд лишил прав владельца машины, который передал ей руль
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Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений постановление Городоцкого районного суда о привлечении владельца автомобиля DAEWOO SENS к административной ответственности за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Патрульні зупинили авто 24 липня у с. Лісогірка Городоцької ОТГ. За кермом була жінка, на пасажирському сидінні – власник авта, що передав їй керування транспортним засобом.

Позаяк від обох був запах алкоголю, поліцейські запропонували їм пройти тест на тверезість. Результат алкотестера (0,96 ‰) підтвердив стан алкогольного сп’яніння водійки.

Місцевий суд визнав чоловіка винним у передачі керування транспортним засобом особі, яка перебуває у стані алкогольного сп’яніння, та наклав на нього стягнення у виді 17000 грн штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами на 1 рік.

У апеляційній скарзі він просив постанову суду скасувати та закрити провадження у справі за відсутністю в його діях події й складу адміністративного правопорушення. За його словами, він нікому не передавав керування автомобілем і не знав, що жінка за кермом була у стані алкогольного сп’яніння.

На думку апеляційного суду, суд першої інстанції дійшов правильного висновку про доведеність належними та допустимими доказами вини апелянта у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Зокрема, на відео зафіксовано зупинку автомобіля апелянта, за кермом якого була жінка без водійського посвідчення, з ознаками алкогольного сп’яніння. Під час спілкування пасажир розповів, що це його авто й він учить знайому їздити, бо їй скоро складати іспит.

Як з’ясували правоохоронці, водійка з пасажиром того дня разом відпочивали й вживали алкоголь.

Вони погодилися пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння і не заперечували його результати. Чоловік також підписав протокол про адміністративне правопорушення та не оспорював викладені у ньому обставин.

Доводи апелянта про те, що він не передавав керування знайомій, яка завідома для нього перебувала у стані алкогольного сп`яніння, не знайшли свого підтвердження в суді апеляційної інстанції, констатував ХАС та відхилив його апеляційну скаргу.

З постановою апеляційного суду у справі № 672/954/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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