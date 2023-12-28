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Кто хотел уйти на фронт — уже сделал это: глава Нацполиции прокомментировал предложение о мобилизации полицейских

12:03, 28 декабря 2023
Он отметил, что Нацполиция не может переводить своих работников в ВСУ, как это делает, например, СБУ.
Кто хотел уйти на фронт — уже сделал это: глава Нацполиции прокомментировал предложение о мобилизации полицейских
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Глава Национальной полиции Иван Выговский прокомментировал предложение мобилизации на фронт 100 тысяч сотрудников полиции. По его словам, правоохранители максимально вовлечены в работу Сил безопасности и обороны. Об этом он рассказал в интервью «Українським новинам».

Выговский подчеркнул, что правоохранители, которые могли и хотели уйти на фронт, уже сделали это. Однако Нацполиция не может переводить своих работников в ВСУ, как это делает, например, СБУ.

«СБУ может, потому что они военнослужащие. У нас же специальные звания, и мы не можем переводить. У нас только один алгоритм – это увольнение. Кто хотел воевать также имел возможность присоединиться к бригаде «Лють», – рассказал глава Нацполиции.

Он объяснил, что когда полицейские с офицерским званием переходят в ВСУ, то часто становятся там рядовыми. Такое случается, если раньше они не служили в армии и не учились на военной кафедре. Что касается тех, кто служит в бригаде «Лють», то за ними в полиции сохраняются звание и должность.

Также глава Нацполиции Иван Выговский отверг идею раздачи полицейскими повесток военнообязанным.

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