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Хто хотів піти на фронт — уже зробив це: голова Нацполіції прокоментував пропозицію мобілізації поліцейських

12:03, 28 грудня 2023
Він зазначив, що Нацполіція не може переводити своїх працівників у ЗСУ, як це робить, наприклад, СБУ.
Хто хотів піти на фронт — уже зробив це: голова Нацполіції прокоментував пропозицію мобілізації поліцейських
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Очільник Національної поліції Іван Вигівський прокоментував пропозицію мобілізації на фронт 100 тисяч працівників поліції. За його словами, правоохоронці максимально залучені в роботу Сил безпеки та оборони. Про це він розповів у інтерв'ю «Українським новинам».

Вигівський наголосив, що правоохоронці, які могли і хотіли піти на фронт, вже зробили це. Та Нацполіція не може переводити своїх працівників у ЗСУ, як це робить, наприклад, СБУ. 

«СБУ може, тому що вони є військовослужбовці. У нас же спеціальні звання, і ми не можемо переводити. У нас тільки один алгоритм – це звільнення. Хто хотів воювати також мав можливість долучитися до бригади «Лють», – розповів голова Нацполіції.

Він пояснив, що коли поліцейські з офіцерським званням переходять у ЗСУ, то часто стають там рядовими. Таке трапляється, якщо вони раніше не служили в армії та не навчалися на військовій кафедрі. Що ж стосується тих, хто служить у бригаді «Лють», то за ними у поліції зберігаються звання та посада. 

Також голова Нацполіції Іван Вигівський відкинув ідею роздачі поліцейськими повісток військовозобов’язаним.

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