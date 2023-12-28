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В Николаеве задержали коллаборационистку из Херсона, которая сдавала оккупантам украинцев за отказ голосовать на псевдовыборах

15:08, 28 декабря 2023
СБУ задержала коллаборационистку, которая во время оккупации Херсона помогала оккупантам проводить псевдореферендум и сдавала патриотов.
В Николаеве задержали коллаборационистку из Херсона, которая сдавала оккупантам украинцев за отказ голосовать на псевдовыборах
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Сотрудники СБУ разоблачили и задержали коллаборационистку, которая активно сотрудничала с оккупантами во время оккупации Херсона. Женщина, работавшая на автостоянке, стала пособницей врагов Украины, вступив в состав оккупационного "избиркома" в Корабельном районе города, - сообщили в СБУ.

Злоумышленница активно проводила пропаганду во время оккупации. Она с оборудованной урной и фальшивыми "бюллетенями" обходила жилые здания, заставляя херсонцев участвовать в псевдореферендуме в пользу присоединения города к россии. Захватчики, вооруженные автоматами, сопровождали ее, угрожая и заставляя людей голосовать.

Работница автостоянки сотрудничала с вражеской властью, предоставив им информацию об украинских патриотах, которые выступали против оккупации и не поддерживали фейковый плебисцит.

За участие в коллаборационистской деятельности злоумышленница получила паспорт российской федерации и привилегии по беспрепятственному передвижению в городе. После освобождения Херсона она сбежала в Николаев и пыталась избежать ответственности, оформив статус внутренне перемещенного лица.

Но сотрудники СБУ установили ее местонахождение и задержали. Обыски по местам ее проживания позволили изъять доказательства ее сотрудничества с агрессором и пропагандистские материалы рф.

Злоумышленнице сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц). Сейчас она находится под стражей и ей грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

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