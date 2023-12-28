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  1. В Україні

У Миколаєві затримали колаборантку з Херсона, яка здавала окупантам українців за відмову голосувати на псевдовиборах

15:08, 28 грудня 2023
СБУ затримала колаборантку, яка під час окупації Херсона допомагала окупантам проводити псевдореферендум та здавала патріотів.
У Миколаєві затримали колаборантку з Херсона, яка здавала окупантам українців за відмову голосувати на псевдовиборах
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Співробітники СБУ викрили та затримали колаборантку, яка активно співпрацювала з окупантами під час окупації Херсона. Жінка, що працювала на автостоянці, стала поплічницею ворогів України, вступивши до складу окупаційного «виборчкому» у Корабельному районі міста, – повідомили в СБУ.

Зловмисниця активно проводила пропаганду під час окупації. Вона з обладнаною урною та фальшивими «бюлетенями» обходила житлові будівлі, змушуючи херсонців брати участь у псевдореферендумі на користь приєднання міста до росії. Загарбники, озброєні автоматами, супроводжували її, погрожуючи та примушуючи людей голосувати.

Працівниця автостоянки співпрацювала із ворожою владою, надавши їм інформацію про українських патріотів, які виступали проти окупації та не підтримували фейковий плебісцит.

За участь у колабораційній діяльності зловмисниця отримала паспорт російської федерації та привілеї щодо безперешкодного пересування у місті. Після визволення Херсона вона втекла до Миколаєва та намагалась уникнути відповідальності, оформивши статус внутрішньо-переміщеної особи.

Але співробітники СБУ встановили її місце перебування та затримали. Обшуки за місцями її проживання дали змогу вилучити докази її співпраці з агресором та пропагандистські матеріали рф.

Зловмисниці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Наразі вона знаходиться під вартою та їй загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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