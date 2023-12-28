Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Яка заробітна плата буде у працівників апаратів судів у 2024 році: прогнози ДСА та Мінфіну

У ДСА та Міністерстві фінансів прогнозують збільшення заробітної плати в апаратах судів у наступному році.

Суддя ОАСК Павло Вовк звернувся до ВРП щодо звільнення члена ВРП Романа Маселка у звʼязку з порушенням антикорупційного закону

У зверненні судді Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка зазначено про істотне порушення членом ВРП Романом Маселком вимог закону про запобігання корупції.

Податкова отримає доступ до банківської інформації, зокрема щодо руху коштів на рахунках, - Кабмін ухвалив Національну стратегію доходів

Уряд прийняв Національну стратегію доходів: податкова служба буде протидіяти схемам з ухилення від оподаткування за допомогою банківської інформації, а також інтеграції з системами ЄС.

Самовільне залишення частини: відповідальність військових та судова практика, - новий випуск Адвокат на Право ТВ

Запрошуємо доєднатися до прямої трансляції програми Адвокат на Право ТВ на тему «Самовільне залишення частини військовим. Відповідальність. Судова практика».

Суддів ВССУ, ВГСУ та ВАСУ закликають подавати заяви про переведення в апеляційні суди

У разі неподання заяви, Вища рада правосуддя самостійно визначить апеляційні суди для суддів судів, що перебувають у стані ліквідації.

  1. В Україні

Нарахували премій на 1,6 млн грн за роботи, які не виконувались: судитимуть експосадовців Укрзалізниці

12:19, 28 грудня 2023
Перед судом постануть директор та перший заступник директора філії АТ «Укрзалізниця».
Нарахували премій на 1,6 млн грн за роботи, які не виконувались: судитимуть експосадовців Укрзалізниці
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

До суду скеровано обвинувальний акт відносно двох колишніх посадовців однієї з філій АТ «Укрзалізниця» за обвинуваченням у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Як повідомила Київська міська прокуратура, займаючи посади директора та першого заступника директора філії АТ «Укрзалізниця», діючи у змові між собою, без погодження з членами правління, прийняли рішення про незаконне нарахування та виплати грошових премій працівникам філії за роботи, які ними фактично не виконувались.

«Зазначені дії посадовців призвели до розтрати грошових коштів АТ «Укрзалізниця» у розмірі понад 1,6 млн гривень», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що зловмисникам загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Раніше ми писали, що керівника тернопільської лікарні оштрафували за безпідставну видачу премій синові.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Жежера
    Олена Жежера
    голова Оболонського районного суду міста Києва
  • Олег Карплюк
    Олег Карплюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області