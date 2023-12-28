Нарахували премій на 1,6 млн грн за роботи, які не виконувались: судитимуть експосадовців Укрзалізниці

Перед судом постануть директор та перший заступник директора філії АТ «Укрзалізниця».

До суду скеровано обвинувальний акт відносно двох колишніх посадовців однієї з філій АТ «Укрзалізниця» за обвинуваченням у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Як повідомила Київська міська прокуратура, займаючи посади директора та першого заступника директора філії АТ «Укрзалізниця», діючи у змові між собою, без погодження з членами правління, прийняли рішення про незаконне нарахування та виплати грошових премій працівникам філії за роботи, які ними фактично не виконувались.

«Зазначені дії посадовців призвели до розтрати грошових коштів АТ «Укрзалізниця» у розмірі понад 1,6 млн гривень», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що зловмисникам загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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