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Начислили премий на 1,6 млн грн за работы, которые не выполнялись: будут судить экс-чиновников Укрзализныци

12:19, 28 декабря 2023
Перед судом предстанут директор и первый заместитель директора филиала АО «Укрзализныця».
Начислили премий на 1,6 млн грн за работы, которые не выполнялись: будут судить экс-чиновников Укрзализныци
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В суд направлен обвинительный акт в отношении двух бывших должностных лиц одного из филиалов АО «Укрзализныця» по обвинению в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, занимая должности директора и первого заместителя директора филиала АО «Укрзализныця», действуя в сговоре между собой, без согласования с членами правления, приняли решение о незаконном начислении и выплате денежных премий работникам филиала за работы, которые ими фактически не выполнялись.

«Указанные действия должностных лиц привели к растрате денежных средств АО «Укрзализныця» в размере более 1,6 млн гривен», - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что злоумышленникам грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что руководителя тернопольской больницы оштрафовали за безосновательную выдачу премий сыну.

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