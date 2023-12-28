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На Хмельниччині жінка напідпитку вчилася кермувати: суд позбавив прав власника авто, який передав їй кермо

20:48, 28 грудня 2023
Суд оштрафував чоловіка на 17000 грн та позбавив права керування транспортними засобами на 1 рік.
На Хмельниччині жінка напідпитку вчилася кермувати: суд позбавив прав власника авто, який передав їй кермо
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Хмельницький апеляційний суд залишив без змін постанову Городоцького районного суду про притягнення власника автомобіля DAEWOO SENS до адміністративної відповідальності за передачу керування транспортним засобом особі, яка перебуває у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Патрульні зупинили авто 24 липня у с. Лісогірка Городоцької ОТГ. За кермом була жінка, на пасажирському сидінні – власник авта, що передав їй керування транспортним засобом.

Позаяк від обох був запах алкоголю, поліцейські запропонували їм пройти тест на тверезість. Результат алкотестера (0,96 ‰) підтвердив стан алкогольного сп’яніння водійки.

Місцевий суд визнав чоловіка винним у передачі керування транспортним засобом особі, яка перебуває у стані алкогольного сп’яніння, та наклав на нього стягнення у виді 17000 грн штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами на 1 рік.

У апеляційній скарзі він просив постанову суду скасувати та закрити провадження у справі за відсутністю в його діях події й складу адміністративного правопорушення. За його словами, він нікому не передавав керування автомобілем і не знав, що жінка за кермом була у стані алкогольного сп’яніння.

На думку апеляційного суду, суд першої інстанції дійшов правильного висновку про доведеність належними та допустимими доказами вини апелянта у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Зокрема, на відео зафіксовано зупинку автомобіля апелянта, за кермом якого була жінка без водійського посвідчення, з ознаками алкогольного сп’яніння. Під час спілкування пасажир розповів, що це його авто й він учить знайому їздити, бо їй скоро складати іспит.

Як з’ясували правоохоронці, водійка з пасажиром того дня разом відпочивали й вживали алкоголь.

Вони погодилися пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння і не заперечували його результати. Чоловік також підписав протокол про адміністративне правопорушення та не оспорював викладені у ньому обставин.

Доводи апелянта про те, що він не передавав керування знайомій, яка завідома для нього перебувала у стані алкогольного сп`яніння, не знайшли свого підтвердження в суді апеляційної інстанції, констатував ХАС та відхилив його апеляційну скаргу.

З постановою апеляційного суду у справі № 672/954/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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