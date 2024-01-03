На Житомирщині правоохоронця підозрюють у привласненні майже пів мільйона гривень речових доказів

Ці гроші були знайдені під час обшуку у чоловіка, підозрюваного у виготовленні та збуті наркотиків.

Фото: ДБР

На Житомирщині повідомили про підозру правоохоронцю, який під час розслідування злочину привласнив майже півмільйона гривень. Про це повідомляє Держбюро розслідувань.

У березні 2023 року правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у виготовленні та збуті наркотиків. Під час обшуку у нього знайшли та вилучили як речовий доказ майже півмільйона гривень у різній валюті.

Проте правоохоронець не передав кошти на зберігання, і не віддав їх навіть після того, як суд постановив повернути вилучені гроші.

Чоловік підозрюється у привласненні чужого майна, яке перебувало в його віданні, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах та в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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