В Житомирской области правоохранителя подозревают в присвоении почти полмиллиона грн вещественных доказательств

Эти деньги были найдены при обыске у мужчины, подозреваемом в изготовлении и сбыте наркотиков.

Фото: ГБР

В Житомирской области сообщили о подозрении правоохранителю, который во время расследования преступления присвоил почти полмиллиона гривен. Об этом сообщает Госбюро расследований.

В марте 2023 года правоохранители задержали мужчину по подозрению в изготовлении и сбыте наркотиков. Во время обыска у него нашли и изъяли в качестве вещественного доказательства почти полмиллиона гривен в разной валюте.

Однако правоохранитель не передал средства на хранение и не отдал их даже после того, как суд постановил вернуть изъятые деньги.

Мужчина подозревается в присвоении чужого имущества, которое находилось в его ведении путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное в больших размерах и в условиях военного положения. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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