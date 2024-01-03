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  1. В Украине

На Николаевщине ночью во время воздушной тревоги мужчина запустил фейерверк

23:40, 3 января 2024
Свои действия мужчина объяснил желанием развлечься, отметили в полиции.
На Николаевщине ночью во время воздушной тревоги мужчина запустил фейерверк
Источник фото: Национальная полиция
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В Снегиревке на Николаевщине полицейские разоблачили мужчину, который ночью запустил фейерверк к тому же тогда, когда была объявлена воздушная тревога.

Как рассказали в полиции области, сообщение о том, что на одной из улиц города неизвестные запустили салют, поступило около 3:20 3 января.

Следственно-оперативная группа, которая прибыла на место, быстро установила лицо, причастное к запуску пиротехнической продукции. Им оказался 36-летний местный житель.

«Мужчина находился в состоянии опьянения. Свои действия он объяснил желанием развлечься», - говорится в сообщении полиции.

Использованную коробку от фейерверка правоохранители обнаружили недалеко от его дома.

Мужчине сообщили о подозрении за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 Уголовного Кодекса Украины «Хулиганство». Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет.

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