В Кировоградской области будут судить водителя, который превысил скорость и устроил ДТП с двумя погибшими военными

Водитель выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с автомобилем, в котором находились военные, ехавшие с передовой в отпуск.

Фото: Кировоградская областная прокуратура

В Кировоградской области направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Днепропетровской области, который спровоцировал смертельное ДТП. Об этом сообщает областная прокуратура.

В сентябре 2022 года 26-летний мужчина устроил смертельную аварию на автодороге М-30 «Стрый-Умань-Днепр-Изварино».

Двигаясь за рулем грузовика с прицепом с превышением допустимой скорости, мужчина выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение со встречным автомобилем.

В авто находились четверо военных, которые ехали из передовой в отпуск. Двое из них погибли, еще двое получили травмы.

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