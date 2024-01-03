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Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія зареєстрував проект змін до закону про Кабмін щодо механізму призначення прем’єр-міністра України та міністрів.

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Засуджений стверджував, що усупереч умовам угоди про визнання винуватості, йому не повернули авто, - що вирішив Верховний Суд

Сторона захисту стверджувала, що усупереч умовам угоди про визнання винуватості, що передбачали повернення обвинуваченому автомобіля, який використовувався у злочинній діяльності, судом було застосовано до нього спеціальну конфіскацію.

  1. В Україні

На Кіровоградщині судитимуть водія, який перевищив швидкість та влаштував ДТП з двома загиблими військовими

18:37, 3 січня 2024
Водій виїхав на зустрічну смугу та допустив лобове зіткнення з авто, в якому перебували військові, які їхали з передової у відпустку.
На Кіровоградщині судитимуть водія, який перевищив швидкість та влаштував ДТП з двома загиблими військовими
Фото: Кіровоградська обласна прокуратура
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На Кіровоградщині скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Дніпропетровської області, який спричинив смертельну ДТП. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

У вересні 2022 року 26-річний чоловік спричинив смертельну аварію на автодорозі М-30 «Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине».

Рухаючись за кермом вантажівки з причіпом з перевищенням допустимої швидкості, чоловіе виїхав на зустрічну смугу та допустив лобове зіткнення із зустрічним автомобілем.

У авто перебувало четверо військових, які їхали з передової у відпустку. Двоє з них загинули, ще двоє отримали травми.

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