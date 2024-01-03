На Миколаївщині вночі під час повітряної тривоги чоловік запустив феєрверк

Свої дії чоловік пояснив бажанням розважитись, зазначили у поліції.

Джерело фото: Національна поліції

У Снігурівці на Миколаївщині поліцейські викрили чоловіка, який вночі запустив феєрверк до того ж тоді, коли була оголошена повітряна тривога.

Як розповіли у поліції області, повідомлення про те, що на одній із вулиць міста невідомі запустили салют надійшло близько 3:20 3 січня.

Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце, швидко встановила особу, причетну до запуску піротехнічної продукції. Ним виявився 36-річний місцевий мешканець.

«Чоловік перебував у стані сп’яніння. Свої дії він пояснив бажанням розважитись», - сказано у повідомленні поліції.

Використану коробку від феєрверка правоохоронці виявили неподалік його будинку.

Чоловіку повідомили про підозру за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального Кодексу України «Хуліганство». Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років.

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