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«Будь-яке майбутнє російське вторгнення порушить Статут ООН, основоположні принципи міжнародного права і серйозно підірве євроатлантичну безпеку», – які гарантії надала Україні Велика Британія

«У разі збройного нападу росії на Україну, на запит будь-якого з Учасників Учасники проведуть консультації протягом 24 годин для визначення заходів, необхідних для протидії або стримування агресії», - зазначено у тексті Угоди.

В Угоді з Великою Британією Україна зобов'язалася продовжувати судову реформу з посиленням процедур призначення суддів для зміцнення довіри громадськості

В Угоді, яку підписали Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, йдеться про продовження реформи судової системи з посиленням процедур призначення суддів для зміцнення довіри громадськості до верховенства права.

Співбесіди з кандидатами на посади суддів з числа учасників добору 2017 року розпочнуться 23 січня

Співбесіди відбудуться з 434 кандидатами на посади суддів судів першої інстанції.

«Розслідування здійснюється за фактом заздалегідь не обіцяного сприяння учасникам злочинної організації» - у ДБР спробували пояснити, чому проводили обшук в Дніпровському райсуді Києва

У Державному бюро розслідування розповіли, чому провели обшук в суді, але зазначили, що претензій до судді у Бюро не має.

На посаду голови Державної судової адміністрації оголосять конкурс

Вища рада правосуддя 18 січня утворить робочу групу з питання добору кандидатів на посаду голови Державної судової адміністрації

  1. В Україні

$1 000 за оренду приміщення: у Києві повідомлено про підозру посадовцю Фонду держмайна

22:00, 12 січня 2024
Встановлено, що посадовець висунув вимогу громадянину про надання хабаря за надання в довгострокову оренду приміщення державної форми власності на території Київської області.
$1 000 за оренду приміщення: у Києві повідомлено про підозру посадовцю Фонду держмайна
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Повідомлено про підозру начальнику управління орендних відносин одного із регіональних відділень Фонду державного майна України за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідством встановлено, що посадовець висунув вимогу громадянину про надання 1 тисячі доларів за надання в довгострокову оренду об’єкту нерухомого майна державної форми власності на території Київської області.

У ході контролю за вчиненням злочину під час отримання неправомірної вигоди посадовця затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі йому повідомлено про підозру, обрано запобіжний захід у вигляді нічого домашнього арешту та подано до суду клопотання про відсторонення його від посади.

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