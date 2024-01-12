$1 000 за оренду приміщення: у Києві повідомлено про підозру посадовцю Фонду держмайна

Встановлено, що посадовець висунув вимогу громадянину про надання хабаря за надання в довгострокову оренду приміщення державної форми власності на території Київської області.

Повідомлено про підозру начальнику управління орендних відносин одного із регіональних відділень Фонду державного майна України за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідством встановлено, що посадовець висунув вимогу громадянину про надання 1 тисячі доларів за надання в довгострокову оренду об’єкту нерухомого майна державної форми власності на території Київської області.

У ході контролю за вчиненням злочину під час отримання неправомірної вигоди посадовця затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі йому повідомлено про підозру, обрано запобіжний захід у вигляді нічого домашнього арешту та подано до суду клопотання про відсторонення його від посади.

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