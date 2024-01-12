$1 000 за оренду приміщення: у Києві повідомлено про підозру посадовцю Фонду держмайна

Повідомлено про підозру начальнику управління орендних відносин одного із регіональних відділень Фонду державного майна України за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Слідством встановлено, що посадовець висунув вимогу громадянину про надання 1 тисячі доларів за надання в довгострокову оренду об’єкту нерухомого майна державної форми власності на території Київської області.
У ході контролю за вчиненням злочину під час отримання неправомірної вигоди посадовця затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Наразі йому повідомлено про підозру, обрано запобіжний захід у вигляді нічого домашнього арешту та подано до суду клопотання про відсторонення його від посади.
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