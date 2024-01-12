$1 000 за аренду помещения: в Киеве сообщено о подозрении должностному лицу Фонда госимущества

Установлено, что должностное лицо выдвинуло требование гражданину о предоставлении взятки за предоставление в долгосрочную аренду помещения государственной формы собственности на территории Киевской области.

Сообщено о подозрении начальнику управления арендных отношений одного из региональных отделений Фонда государственного имущества Украины по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Следствием установлено, что должностное лицо выдвинуло требование гражданину о предоставлении 1 тысячи долларов за предоставление в долгосрочную аренду объекту недвижимого имущества государственной формы собственности на территории Киевской области.

В ходе контроля за совершением преступления при получении неправомерной выгоды чиновник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время ему сообщено о подозрении, избрана мера пресечения в виде ничего домашнего ареста и поданы в суд ходатайство об отстранении его от должности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.