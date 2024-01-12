Нецелевая благотворительная помощь: является ли она базой начисления единого взноса

Нецелевая благотворительная помощь не относится к зарплате и другим поощрительным, компенсационным выплатам, поэтому она не является базой начисления ЕСВ.

Государственная налоговая служба в Ивано-Франковской области разъяснила, начисляется ли единый социальный взнос на сумму нецелевой благотворительной помощи.

Так, согласно п. 1 части первой ст. 7 Закона Украины от 08 июля 2010 года № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с изменениями и дополнениями базой начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (далее – единый взнос) для плательщиков , которые согласно п. 1 части первой ст. 4 Закона № 2464 являются работодателями, определена сумма начисленной каждому застрахованному лицу заработной платы по видам выплат, включающим основную и дополнительную заработную плату, другие поощрительные и компенсационные выплаты, в том числе в натуральной форме, определяемые в соответствии с Законом Украины «Об оплате ».

Определение видов выплат, относящихся к основной, дополнительной заработной плате и другим поощрительным и компенсационным выплатам, при начислении единого взноса предусмотрено Инструкцией по статистике заработной платы, утвержденной приказом Государственного комитета статистики Украины от 13.01.2004 № 5.

Поскольку нецелевая благотворительная помощь не относится к основной, дополнительной заработной плате и другим поощрительным, компенсационным выплатам, а в соответствии с п. 3.31 разд. 3 Инструкции № 5 является материальной помощью разового характера и, соответственно «другой выплатой, не относящейся к фонду оплаты труда», она не является базой начисления единого взноса.

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