Помер сценарист шоу «Голі та смішні» Євген Хаїт

Євген Хаїт був відомим актором, продюсером, драматургом та сценаристом.

Джерело фото: odessa-life.od.ua

В неділю вранці, 21 січня, зупинилося серце видатного одеського актора, продюсера, драматурга та сценариста Євгена Хаїта. Про це повідомив керівник фракції «Слуга Народу» в Одеській міській раді Олег Філімонов.

«Сьогодні вранці пішов із життя наш друг, письменник сатирик, драматург, поет, блогер, продюсер, людина, з якою ми товаришували та працювали з 1986 року Женя Хаїт. Серце зупинилося, хоч на серці він ніколи не скаржився», - заявив Філімонов.

Євген Хаїт відомий як учасник команди КВК Одеського державного університету, актор «Джентльмен-шоу» та сценарист «Голі та смішні».

«Женька, розумник, дуже тонка та талановита людина. Чудові вірші, прекрасні та глибокі есе в інстаграмі. Майстер формулювань та наш беззмінний комерційний директор ще з часів наших після КВКовських гастролей», - відзначив Філімонов, висловлюючи подяку та згадуючи спільний творчий шлях з Євгеном Хаїтом.

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