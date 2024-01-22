Умер сценарист шоу «Голые и смешные» Евгений Хаит

Евгений Хаит был известным актером, продюсером, драматургом и сценаристом.

Источник фото: odessa-life.od.ua

В воскресенье утром, 21 января, остановилось сердце выдающегося одесского актера, продюсера, драматурга и сценариста Евгения Хаита. Об этом сообщил руководитель фракции «Слуга Народа» в Одесском городском совете Олег Филимонов.

«Сегодня утром ушел из жизни наш друг, писатель сатирик, драматург, поэт, блогер, продюсер, человек, с которым мы дружили и работали с 1986 года Женя Хаит. Сердце остановилось, хотя на сердце он никогда не жаловался», - заявил Филимонов.

Евгений Хаит известен как участник команды КВН Одесского государственного университета, актер «Джентльмен-шоу№ и сценарист «Голые и смешные».

«Женька, умник, очень тонкий и талантливый человек. Замечательные стихи, прекрасные и глубокие эссе в инстаграме. Мастер формулировок и наш бессменный коммерческий директор еще со времен наших после КВНовских гастролей», - отметил Филимонов, выражая благодарность и вспоминая совместный творческий путь с Евгением Хаитом.

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