Депутаты Бундестага посетили Ирпень

Городской голова призывает мир увидеть последствия российской агрессии.

Источник фото: Telegram / Маркушин Александр

В воскресенье, 21 января, представители немецкого Бундестага посетили город Ирпень Киевской области, который был разрушен оккупантами. Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин.

В состав делегации вошли депутаты от разных фракций, руководители и сотрудники офисов парламентариев. Мэр города отметил, что вся Украина ожидает принятия решения о поставках дальнобойных ракет Taurus. Отмечается, что большая часть парламента не спешит голосовать за передачу ракет Украине, а на этой неделе соответствующий законопроект был провален.

Городской голова убежден, что каждый человек, который становится свидетелем разрушенных городов и регионов, атакованных российскими ракетами и снарядами, никогда не будет тормозить передачу Украине оружия для защиты.

"Для того, чтобы таких ситуаций и затягиваний было меньше - количество визитов иностранных делегаций должно расти. Люди, которые решают судьбу помощи для Украины, должны воочию видеть последствия российской агрессии. Спасибо нашим немецким гостям за такой важный визит!", - добавил он.

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