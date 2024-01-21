Депутати Бундестагу відвідали Ірпінь

Міський голова закликає світ побачити наслідки російської агресії.

Джерело фото: Telegram / Маркушин Олександр

У неділю, 21 січня, представники німецького Бундестагу відвідали місто Ірпінь на Київщині, яке було зруйноване окупантами. Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин.

До складу делегації увійшли депутати від різних фракцій, керівники та співробітники офісів парламентарів. Мер міста зауважив, що вся Україна очікує на ухвалення рішення про постачання далекобійних ракет Taurus. Зазначається, що велика частина парламенту не поспішає голосувати за передачу ракет Україні, а цього тижня відповідний законопроєкт був провалений.

Міський голова переконаний, що кожна людина, яка стає свідком зруйнованих міст та регіонів, атакованих російськими ракетами та снарядами, ніколи не буде гальмувати передачу Україні зброї для захисту.

«Для того, щоб таких ситуацій та затягувань було менше – кількість візитів іноземних делегацій має зростати. Люди, які вирішують долю допомоги для України, мають на власні очі бачити наслідки російської агресії. Дякую нашим німецьким гостям за такий важливий візит!», - додав він.

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