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ВП ВС: Йдучи на ризик із придбанням квартири в особи, яка зареєструвала своє право власності, але за законом не могла таке право набути, кінцевий набувач несе ризик настання негативних наслідків

У разі відступлення банком права вимоги за кредитним та іпотечним договорами фізичній особі, в результаті чого та зареєстувала право власності на предмет іпотеки – нерухоме майно і відступила на користь третьої особи, іпотекодавець як власник такого майна вправі звернутися з позовом про витребування такого майна від кінцевого набувача, - Велика Палата Верховного Суду.

Обшук без ухвали слідчого судді, - Верховний Суд визначив, чи відноситься до невідкладних мета унеможливлення знищення доказів

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  1. В Україні

Вплив боргів на електропостачання: проблеми постачальників та розподільників

07:19, 22 січня 2024
Борги за спожиту електроенергію ускладнюють постачальникам закупівлю електрики.
Вплив боргів на електропостачання: проблеми постачальників та розподільників
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Зростання боргів побутових споживачів за спожиту електроенергію ускладнює процес закупівлі електрики для задоволення потреб населення. Заборгованість перед «Прикарпатенерготрейд» становить 340 млн гривень на початок цього року, що свідчить про збільшення на 40% за минулий рік. Про це повідомив директор компанії «Прикарпатенерготрейд» Олег Дацко.

Дацко зауважив, що рішення уряду щодо скасування мораторію на відключення боржників є важливим, але воно повинно було б бути прийняте раніше. Він підкреслив, що, якби таке рішення було ухвалене до початку опалювального сезону, ситуація зі зростанням заборгованості була б менш проблемною.

Директор також пояснив, що постачальники універсальних послуг стикаються з серйозними проблемами у закупівлі та постачанні електроенергії для населення, особливо в період зимового сезону, коли спостерігається зростання ринкового тарифу та обсягів споживання.

Дацко наголосив, що несплата побутовими клієнтами за спожиту електроенергію впливає на всіх учасників ринку, зокрема, операторів системи передачі та розподілу електроенергії, і вимагає значних фінансових зусиль для закупівлі необхідної кількості електроенергії для задоволення потреб населення.

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