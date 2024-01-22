Влияние долгов на электроснабжение: проблемы поставщиков и распределителей

Долги за потребленную электроэнергию затрудняют поставщикам закупку электричества.

Рост долгов бытовых потребителей за потребленную электроэнергию усложняет процесс закупки электричества для удовлетворения потребностей населения. Задолженность перед "Прикарпатэнерготрейд" составляет 340 млн гривен на начало этого года, что свидетельствует об увеличении на 40% за прошлый год. Об этом сообщил директор компании "Прикарпатэнерготрейд" Олег Дацко.

Дацко отметил, что решение правительства об отмене моратория на отключение должников является важным, но оно должно было бы быть принято раньше. Он подчеркнул, что, если бы такое решение было принято до начала отопительного сезона, ситуация с ростом задолженности была бы менее проблемной.

Директор также пояснил, что поставщики универсальных услуг сталкиваются с серьезными проблемами в закупке и поставке электроэнергии для населения, особенно в период зимнего сезона, когда наблюдается рост рыночного тарифа и объемов потребления.

Дацко отметил, что неуплата бытовыми клиентами за потребленную электроэнергию влияет на всех участников рынка, в частности, операторов системы передачи и распределения электроэнергии, и требует значительных финансовых усилий для закупки необходимого количества электроэнергии для удовлетворения потребностей населения.

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