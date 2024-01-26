Земельні ділянки, розташовані на територіях активних бойових дій: чи треба платити земельний податок

У податкові вказали на нюанси сплати земельного податку за земельні ділянки, розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих рф територіях.

Головне управління ДПС у Київській області пояснило, чи треба платити земельний податок за земельні ділянки, розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих рф територіях. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Так, відповідно до п.п.69.14 п.69 підрозд.10 розд.ХХ ПКУ, за період з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки (земельні частки (паї), що розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України, та перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних осіб, та за період з 1 березня 2022 року до 31 грудня 2022 року - в частині земельних ділянок, що перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Починаючи з 1 січня 2023 року, за земельні ділянки (земельні частки (паї), що розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України, які включені до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) не нараховується та не сплачується за період з першого числа місяця, в якому було визначено щодо відповідних територій дату початку активних бойових дій або тимчасової окупації, до останнього числа місяця, в якому було завершено активні бойові дії або тимчасова окупація на відповідній території.

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