У туалеті у потязі до Польщі невідомі облаштували сховок з сигаретами, фото

Сховок вдалося виявити завдяки службовому собаці.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

Службовий собака завадив невідомим приховано перевезти до Польщі тютюнові вироби. Як розповіли у Державній прикордонній службі України, у пункті пропуску для залізничного сполучення «Ягодин» під час оформлення пасажирського потяга, який слідував до міста Холм (Польща), оглядова група виявила у санвузлі сховок з сигаретами.

Пакунки були старанно запаковані у міжстельовому просторі вбиральні. Однак, це не завадило службовому собаці їх виявити. Назагал прикордонники дістали 1000 пачок безакцизного курива.

Тютюнові вироби, власник яких невідомий, вилучили співробітники митниці. Товар оцінили у 40 тисяч гривень.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

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