В туалете в поезде в Польшу неизвестные обустроили тайник с сигаретами, фото

Тайник удалось обнаружить благодаря служебной собаке.

Источник фото: dpsu.gov.ua

Служебная собака помешала неизвестным скрыто перевезти в Польшу табачные изделия. Как рассказали в Государственной пограничной службе Украины, в пункте пропуска для железнодорожного сообщения «Ягодин» во время оформления пассажирского поезда, следовавшего в город Холм (Польша), обзорная группа обнаружила в санузле тайник с сигаретами.

Пакеты были тщательно упакованы в межпотолочном пространстве туалета. Однако, это не помешало служебной собаке их обнаружить. В общей сложности пограничники достали 1000 пачек безакцизного курева.

Табачные изделия, владелец которых неизвестен, изъяли сотрудники таможни. Товар оценили в 40 тысяч гривен.

Источник фото: dpsu.gov.ua

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.