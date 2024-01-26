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Верховный Суд высказался о применении презумпции правомерности решений налогоплательщика

Для ее применения необходимо и достаточно выявления двух или более альтернативных вариантов правомерного поведения, из которых избрав наиболее выгодный для себя, плательщик будет чувствовать себя защищенным от возможных негативных последствий как со стороны контролирующего органа, так и суда, - Верховный Суд.

Кабмин внесет законопроект о консолидации расследования экономических преступлений в БЭБ, которое ранее Кабмин предлагал перезагрузить

СНБО рекомендует объединить расследование преступлений против экономики в одном органе – Бюро экономической безопасности, перезагрузку которого 29 декабря анонсировал Кабмин, но так и не внес соответствующий законопроект в Раду.

Проникновение в квартиру без определения следственного судьи, - позиция Верховного Суда

Следcтвенный судья при рассмотрении ходатайства о проведении обыска после того, как он уже был проведен в связи с безотлагательным случаем, должен проверить, действительно ли имелись основания для проникновения в жилье или другое владение лица без определения следственного судьи.

Стало известно, по какой формуле будут вычислять вознаграждение переводчиков и медиаторов, привлекаемых центрами БПП

Правительство утвердило порядок оплаты услуг переводчиков и медиаторов, привлекаемых в рамках предоставления бесплатной правовой помощи.

В Верховной Раде решили сделать более понятными сравнительные таблицы к законопроектам, чтобы депутаты могли видеть, за что они голосуют

Сравнительные таблицы ко второму чтению не содержат текста действующих норм закона, поэтому депутаты не всегда наглядно видят, что они меняют в законодательстве.

  1. В Украине

Махинации с землей более чем на 900 000 грн: будут судить государственного кадастрового регистратора

07:19, 26 января 2024
Из-за действий должностного лица земельный участок выбыл без надлежащих на то правовых оснований из коммунальной собственности.
Махинации с землей более чем на 900 000 грн: будут судить государственного кадастрового регистратора
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В суд направлен обвинительный акт в отношении государственного кадастрового регистратора одного из отделов ГУ Госгеокадастра в Киеве и Киевской области по факту несанкционированного изменения информации, обрабатываемой в автоматизированных системах.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, обвиняемый на основании заявления акционерного общества умышленно внес исправленные сведения в Государственный земельный кадастр.

«Таким образом, он незаконно изменил границы земельного участка в центре Борисполя за счет земель коммунальной собственности. При этом служащий достоверно знал, что техническая документация, предоставленная обществом, не отвечает требованиям законодательства», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавляют, что из-за действий должностного лица указанный земельный участок стоимостью более 900 тыс. грн выбыл без надлежащих на то правовых оснований из коммунальной собственности.

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