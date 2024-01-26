Махинации с землей более чем на 900 000 грн: будут судить государственного кадастрового регистратора

Из-за действий должностного лица земельный участок выбыл без надлежащих на то правовых оснований из коммунальной собственности.

В суд направлен обвинительный акт в отношении государственного кадастрового регистратора одного из отделов ГУ Госгеокадастра в Киеве и Киевской области по факту несанкционированного изменения информации, обрабатываемой в автоматизированных системах.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, обвиняемый на основании заявления акционерного общества умышленно внес исправленные сведения в Государственный земельный кадастр.

«Таким образом, он незаконно изменил границы земельного участка в центре Борисполя за счет земель коммунальной собственности. При этом служащий достоверно знал, что техническая документация, предоставленная обществом, не отвечает требованиям законодательства», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавляют, что из-за действий должностного лица указанный земельный участок стоимостью более 900 тыс. грн выбыл без надлежащих на то правовых оснований из коммунальной собственности.

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