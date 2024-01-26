Махінації з землею на понад 900 000 грн: судитимуть державного кадастрового реєстратора

Через дії посадовця земельна ділянка вибула без належних на те правових підстав з комунальної власності.

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно державного кадастрового реєстратора одного з відділів ГУ Держгеокадастру у м. Києві та Київській області за фактом несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, обвинувачений на підставі заяви акціонерного товариства умисно вніс виправлені відомості до Державного земельного кадастру.

«Таким чином він незаконно змінив межі земельної ділянки в центрі Борисполя за рахунок земель комунальної власності. При цьому службовець достовірно знав, що технічна документація, надана товариством, не відповідає вимогам законодавства», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додають, що через дії посадовця вказана земельна ділянка вартістю понад 900 тис. грн вибула без належних на те правових підстав з комунальної власності.

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