Земельные участки, расположенные на территориях активных боевых действий: нужно ли платить земельный налог

В налоговые указали на нюансы уплаты земельного налога за земельные участки, расположенные на территориях активных боевых действий или на временно оккупированных рф территориях.

Главное управление ГНС в Киевской области объяснило, нужно ли платить земельный налог за земельные участки, расположенные на территориях активных боевых действий или на временно оккупированных территориях. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Так, согласно п.п.69.14 п.69 подразд.10 разд.ХХ НКУ, за период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года не начисляется и не уплачивается плата за землю (земельный налог и арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности) за земельные участки (земельные доли (паи), расположенные на территориях активных боевых действий или на временно оккупированных российской федерацией территориях Украины, и находящиеся в собственности или пользовании, в том числе на условиях аренды, физических лиц и за период с 1 марта 2022 года по 31 декабря 2022 года - в части земельных участков, находящихся в собственности или пользовании, в том числе на условиях аренды, юридических лиц и физических лиц - предпринимателей.

Начиная с 1 января 2023 года, за земельные участки (земельные частицы (паи), расположенные на территориях активных боевых действий или на временно оккупированных российской федерацией территориях Украины, включенных в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно российской федерацией, плата за землю (земельный налог и арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности) не начисляется и не уплачивается за период с первого числа месяца, в котором была определена относительно соответствующих территорий дата начала активных боевых действий или временной оккупации до последнего числа месяца, в котором были завершены активные боевые действия или временная оккупация на соответствующей территории.

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