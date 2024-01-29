На Львівщині чоловік відсудив компенсацію за звинувачення поліції у нетверезій їзді

Справу закрили через відсутність складу адмінправопорушення.

На Львівщині суд стягнув з держбюджету 5000 грн моральної компенсації на користь місцевого житля, якого поліція звинувачувала у керуванні авто в стані наркотичного сп’яніння. Він домігся закриття справи через відсутність складу адмінправопорушення, пише видання zaxid.net.

Зазначається, що на початку травня 2023 року чоловіка за кермом автомобіля Volvo у Сокалі зупили правоохоронці. У водія вони виявили ознаки наркотичного сп’яніння і щодо нього склали протокол про п’яну їзду.

Чоловік звернувся до суду, щоб стягнути моральну компенсацію через незаконне притягнення до адмінвідповідальності. Чоловік заявив, що «розгляд справи та переживання з приводу можливості притягнення його до відповідальності за те, що він не скоював, завдали йому сильних душевних страждань». Він хотів стягнути 5000 грн моральної компенсації, також він витратив 17 тис. грн на адвоката та 2,5 тис. грн на проведення експертизи.

Представник поліції заперечив проти задоволення позову через його безпідставність. Суддя вважає, що дії поліцейського, який склав на водія протокол про нетверезу їзду, є підставою для стягнення компенсації.

Суд стягнув на користь водія 5000 грн моральної компенсації. На постанову ще може бути подана апеляція.

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