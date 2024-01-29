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«Уряд вперше ініціює застосування переважного голосу міжнародників без тиску міжнародних партнерів», — Денис Малюська щодо законопроекту про відбір директора БЕБ

Законопроект також передбачає переатестацію усього персоналу БЕБ, що має відбутися після закінчення воєнного стану.

У Верховній Раді вирішили створити Тимчасову спецкомісію з питань функціонування Києва під час війни

ТСК буде займатися «моделлю управління в місті», кризою метрополітену та громадського транспорту, критичною інфраструктурою, а також питаннями містобудування та оборонними планувальними заходами.

РАУ затвердила в новій редакції порядок дій рад адвокатів регіонів при обшуку адвоката

Визначено новий порядок дій членів рад адвокатів при обшуку, огляді житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката.

Встигнути за 4 години: представника Ради бізнес-омбудсмена будуть повідомляти до обшуку у підприємця, але його нез’явлення не перешкоджатиме виконанню ухвали

Представник Ради бізнес-омбудсмена повинен буде встигнути добратися до місця проведення слідчих дій за 4 години, але якщо не встигне – це не заважитиме обшуку у підприємця або виконанню ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, - проект Кабміну.

У 2023 році в Україні бажаючих звільнитися з державної служби було більше, ніж бажаючих влаштуватися на держслужбу

З посад державної служби у 2023 році звільнилося 40 193 держслужбовця, а прийшли працювати – 36 187.

  1. В Україні

«Укрпошта» випускає марку, присвячену поштовикам

22:00, 29 січня 2024
2 лютого вийде нова марка в серії «Героїчні професії війни» під назвою «Укрпошта завжди поряд з вами».
«Укрпошта» випускає марку, присвячену поштовикам
Фото: Укрпошта
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2 лютого "Укрпошта" відзначить свій 30-річний ювілей, і на честь цієї події компанія випустить нову поштову марку, присвячену подвигам своїх співробітників під час війни. Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Також він наголосив, що клієнти "Укрпошти" вважаються важливим активом компанії, і тому в день святкування ювілею компанії рекомендується стежити за новинами, оскільки клієнти матимуть змогу отримати подарунки.

Він зазначив, що буде випущено нову марку в серії "Героїчні професії війни" під назвою "Укрпошта завжди поряд з вами". На марці зображено автомобіль "Укрпошти". 

В компанії підкреслили, що нова марка присвячена тим, хто під кулями забезпечує доставку пенсій та допомоги у прифронтових зонах, а також тим, хто навіть після безсонних ночей та тривог вранці прямує на роботу у відділення, сортувальний центр чи сідає за кермо автомобіля.

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