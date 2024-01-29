«Укрпошта» випускає марку, присвячену поштовикам

2 лютого вийде нова марка в серії «Героїчні професії війни» під назвою «Укрпошта завжди поряд з вами».

Фото: Укрпошта

2 лютого "Укрпошта" відзначить свій 30-річний ювілей, і на честь цієї події компанія випустить нову поштову марку, присвячену подвигам своїх співробітників під час війни. Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Також він наголосив, що клієнти "Укрпошти" вважаються важливим активом компанії, і тому в день святкування ювілею компанії рекомендується стежити за новинами, оскільки клієнти матимуть змогу отримати подарунки.

Він зазначив, що буде випущено нову марку в серії "Героїчні професії війни" під назвою "Укрпошта завжди поряд з вами". На марці зображено автомобіль "Укрпошти".

В компанії підкреслили, що нова марка присвячена тим, хто під кулями забезпечує доставку пенсій та допомоги у прифронтових зонах, а також тим, хто навіть після безсонних ночей та тривог вранці прямує на роботу у відділення, сортувальний центр чи сідає за кермо автомобіля.

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