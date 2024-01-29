«Укрпочта» выпускает марку, посвященную почтовикам

2 февраля выйдет новая марка в серии «Героические профессии войны» под названием «Укрпочта всегда рядом с вами».

2 февраля "Укрпочта" отметит свой 30-летний юбилей, и в честь этого события компания выпустит новую почтовую марку, посвященную подвигам своих сотрудников во время войны. Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

Также он отметил, что клиенты "Укрпочты" считаются важным активом компании, и поэтому в день празднования юбилея компании рекомендуется следить за новостями, поскольку клиенты смогут получить подарки.

Он отметил, что будет выпущена новая марка в серии "Героические профессии войны" под названием "Укрпочта всегда рядом с вами". На марке изображен автомобиль "Укрпочты".

В компании подчеркнули, что новая марка посвящена тем, кто под шарами обеспечивает доставку пенсий и пособий в прифронтовых зонах, а также тем, кто даже после бессонных ночей и тревог утром направляется на работу в отделение, сортировочный центр или садится за руль автомобиля.

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