Премьер-министр Грузии Гарибашвили заявил, что уходит в отставку

Новым премьер-министром Грузии может стать Ираклий Кобахидзе.

Фото: 1tv.ge

В понедельник, 29 января, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что он покидает свой пост и уходит в отставку. Об этом он сказал во время брифинга.

«Я хотел бы сообщить общественности о решении, которое мы обсуждали с командой. Сегодня я покидаю должность премьер-министра», - сказал Гарибашвили.

По его словам, в конце прошлого года он представил отчет общественности о его работе в течение трех лет.

«Как известно, я начал работать на посту главы правительства второй срок в самый тяжелый период, в условиях внутреннего и международного политического, экономического и социального кризисов. Я четко служил нашей стране, бескомпромиссно защищал интересы нашей страны и народа, горжусь результатами, которых мы достигли за этот период вместе с командой», – рассказал он.

Ираклий Гарибашвили также подтвердил, что займет пост председателя партии «Грузинская мечта», а ее нынешний глава, Ираклий Кобахидзе, станет кандидатом на пост премьер-министра страны.

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