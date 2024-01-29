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Успеть за 4 часа: представителя Совета бизнес-омбудсмена будут уведомлять до обыска у предпринимателя, но его неявка не будет препятствовать выполнению определения

Представитель Совета бизнес-омбудсмена должен будет успеть добраться до места проведения следственных действий за 4 часа, но если не успеет – это не помешает обыску у предпринимателя или исполнению определения о временном доступе к вещам и документам, - проект Кабмина.

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С должностей государственной службы в 2023 году уволилось 40 193 госслужащих, а пришли работать – 36 187.

Кабмин внес в Раду реформу БЭБ: выполнять определение следственного судьи в отношении предпринимателя будут в присутствии представителя Совета бизнес-омбудсмена

Правительство зарегистрировало в парламенте изменения в УПК по «перезагрузке» Бюро экономической безопасности, по которым выполнение определения следственного судьи о временном доступе к вещам и документам субъекта предпринимательской деятельности будет осуществляться в присутствии представителя Совета бизнес-омбудсмена, а у СБУ заберут из подследственности некоторые преступления.

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  1. В мире

Премьер-министр Грузии Гарибашвили заявил, что уходит в отставку

15:44, 29 января 2024
Новым премьер-министром Грузии может стать Ираклий Кобахидзе.
Премьер-министр Грузии Гарибашвили заявил, что уходит в отставку
Фото: 1tv.ge
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В понедельник, 29 января, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что он покидает свой пост и уходит в отставку. Об этом он сказал во время брифинга.

«Я хотел бы сообщить общественности о решении, которое мы обсуждали с командой. Сегодня я покидаю должность премьер-министра», - сказал Гарибашвили.

По его словам, в конце прошлого года он представил отчет общественности о его работе в течение трех лет.

«Как известно, я начал работать на посту главы правительства второй срок в самый тяжелый период, в условиях внутреннего и международного политического, экономического и социального кризисов. Я четко служил нашей стране, бескомпромиссно защищал интересы нашей страны и народа, горжусь результатами, которых мы достигли за этот период вместе с командой», – рассказал он.

Ираклий Гарибашвили также подтвердил, что займет пост председателя партии «Грузинская мечта», а ее нынешний глава, Ираклий Кобахидзе, станет кандидатом на пост премьер-министра страны.

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