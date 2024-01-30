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  1. В Украине

Выбивал несуществующие долги у граждан: на Прикарпатье задержали «смотрящего»

09:16, 30 января 2024
Фигурант «помогал» заказчикам решать их вопросы.
Выбивал несуществующие долги у граждан: на Прикарпатье задержали «смотрящего»
Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine
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Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что на Прикарпатье правоохранители задержали «смотрящего» за выбивание долгов у граждан. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что 53-летний местный житель, с 2005 года находившийся в статусе криминального авторитета, организовал противоправную деятельность группы лиц. Главной «специализацией» группировки было выбивание средств из граждан как по долговым обязательствам, так и вымогание несуществующих долгов.

«Так, имея влияние в криминальной среде, фигурант «помогал» заказчикам решать их вопросы», - сказано в сообщении

Оперативники управления стратегических расследований в Ивано-Франковской области совместно со следователями областной полиции задокументировали факт обращения к так называемому «смотрящему» жителя Одессы. Последний просил любым способом помочь возвращению долга от своего бывшего бизнес-партнера — местного предпринимателя.

Для получения денег участники преступной группы под четким руководством предводителя систематически угрожали потерпевшему физической расправой и уничтожением его имущества.

В течение 2023 года сотрудники полиции получили фактические данные о причастности уголовника к не менее пяти эпизодов вымогательства средств у потерпевших, в том числе по заказу третьих лиц.

26 января правоохранители задержали так называемого «смотрящего» и сообщили ему о подозрении.

В рамках реализации материалов уголовного производства проведены санкционированные обыски по месту жительства и транспортного средства фигуранта. Изъяты наркотическое вещество, мобильный телефон и автомобиль.

В настоящее время устанавливается полный круг лиц, которые могут быть подконтрольны так называемому смотрящему и причастны к осуществлению установленных фактов вымогательства.

После проведения соответствующих процессуальных мероприятий и установления всех участников группировки будет приниматься решение о дополнительной квалификации действий подозреваемых.

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