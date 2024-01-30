Вибивав неіснуючі борги у громадян: на Прикарпатті затримали «смотрящого»

Фігурант «допомагав» замовникам вирішувати їхні питання.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що на Прикарпатті правоохоронці затримали «смотрящого» за вибивання боргів у громадян. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що 53-річний місцевий мешканець, який із 2005 року перебував у статусі кримінального авторитета, організував протиправну діяльність групи осіб. Головною «спеціалізацією» угруповання було вибивання коштів із громадян, як за борговими зобов’язаннями, так і вимагання неіснуючих боргів.

«Так, маючи вплив у кримінальному середовищі, фігурант «допомагав» замовникам вирішувати їхні питання», - сказано у повідомленні

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області спільно зі слідчими обласної поліції задокументували факт звернення до так званого «смотрящого» мешканця Одеси. Останній просив у будь-який спосіб посприяти поверненню боргу від свого колишнього бізнес-партнера — місцевого підприємця.

Для отримання грошей учасники злочинної групи, під чітким керівництвом ватажка, систематично погрожували потерпілому фізичною розправою та знищенням його майна.

Протягом 2023 року співробітники поліції отримали фактичні дані щодо причетності кримінальника до щонайменше пʼяти епізодів вимагання коштів у потерпілих, у тому числі на замовлення третіх осіб.

26 січня правоохоронці затримали так званого «смотрящого» та повідомили йому про підозру.

У рамках реалізації матеріалів кримінального провадження проведені санкціоновані обшуки за місцем проживання та у транспортному засобі фігуранта. Вилучено наркотичної речовини, мобільний телефон та автомобіль.

Наразі встановлюється повне коло осіб, які можуть бути підконтрольні так званому «смотрящому» та причетні до здійснення встановлених фактів вимагання.

Після проведення відповідних процесуальних заходів та встановлення усіх учасників угруповання прийматиметься рішення щодо додаткової кваліфікації дій підозрюваних осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.