ЦРУ забороняє своїм аналітикам використовувати Telegram, — ЗМІ

Такі заходи вживаються з міркувань безпеки через можливий витік секретних даних через месенджер.

Аналітики ЦРУ, які займаються збором інформації з відкритих джерел (OSINT), не можуть використовувати свої комп'ютери для доступу до популярного месенджера Telegram. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що заборона стосується не тільки робочих комп'ютерів, а й особистих пристроїв аналітиків. Це змушує їх залишати територію ЦРУ, щоб отримати доступ до застосунку, який став популярним серед російських військових блогерів та аналітиків. Такі запобіжні заходи зумовлені занепокоєнням уряду щодо можливих джерел даних і небажаного використання інформації.

Видання пише, що розвідка США наразі зміцнює свої зусилля в галузі аналізу інформації з відкритих джерел (OSINT). Найближчими місяцями планується впровадження нової стратегії OSINT, спрямованої на координацію, збір даних і створення поліпшених інструментів для ефективної роботи в цій сфері.

Однак уряд побоюється, що у випадку з OSINT проблема полягає в тому, щоб виокремити корисні відомості з немислимого обсягу інформації, доступної в цифровому вигляді.

"Нашою найбільшою слабкістю в OSINT були величезні масштаби того, скільки ми збираємо", — каже Ренді Ніксон, директор підрозділу ЦРУ по роботі з відкритими джерелами інформації.

У ЦРУ розробили інструмент, подібний до ChatGPT, який використовує штучний інтелект для просіювання постійно зростаючого потоку даних.

Тепер, пише видання, цей інструмент, доступний тисячам користувачів у федеральному уряді, вказує аналітикам на найважливішу інформацію і автоматично підсумовує контент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.